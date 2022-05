Vito Petrocelli: "Io e Grillo la pensiamo allo stesso modo. Di Maio la più grande delusione"

Dopo l’elezione a presidente della commissione Esteri in Senato di Stefania Craxi, Vito Petrocelli fa i migliori auguri al suo successore, sperando “che nel prossimo futuro non si dimetta nessuno per farla decadere come lei ha fatto con me”. Petrocelli ormai non è più del Movimento 5 Stelle e oggi ha formalizzato la richiesta di adesione al gruppo di Cal (Costituzione Ambiente e Lavoro). A confermarlo è il capogruppo Mattia Crucioli.

Senatore adesso come prosegue il suo lavoro politico?

"Sono un senatore e continuerò la mia legislatura occupandomi dei temi della politica estera. Lo farò comunque vada, in autonomia o in un altro gruppo parlamentare".

Ha sentito Beppe Grillo di recente?

"Sì, velocemente, ci siamo scambiati alcune impressioni su quanto sta accadendo nel quadro internazionale e la mia posizione è sempre molto vicina a quella di Grillo. Io e Grillo abbiamo da sempre la stessa visione".

Immagino quindi che lei abbia anche condiviso l’articolo che guarda alla Cina come un modello, pubblicato sul blog di Beppe Grillo qualche settimana fa.

"Certo l’ho letto e l’ho condiviso pubblicamente".

Lei ha intenzione di collaborare con il Governo, almeno su qualche tema?

"No assolutamente no, non voglio avere nulla che fare con un governo belligerante".

Senta ma Conte non l’ha chiamata per niente?

"No, non lo sento da un mese e mezzo, da quando mi sono detto pronto a non votare più la fiducia ai provvedimenti del Governo e da quando Conte ha detto che mi ponevo fuori dal Movimento 5 Stelle. Ho chiuso io, dopo un mese che Conte diceva che avevo chiuso con loro e i veri suoi penultimatum".

Chi è la persona che l’ha delusa di più?

"Sono deluso dal Ministro degli Esteri (Luigi di Maio) perché, nonostante gli riconosca una grande personalità, si è appiattito su posizioni atlantiste e filo americane che non trovano riscontro negli interessi dell’Italia".

Non è che vuole lasciare la politica e dimettersi anche da senatore?

"No, non ci penso proprio".