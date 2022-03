"Italia belligerante", il senatore dissidente che imbarazza il M5s

?Fuori da questo governo interventista, che vuole fare dell'Italia un paese co-belligerante?. Lo ha scritto su Twitter il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Petrocelli, che è anche presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama. Le sue parole sono state molto forti e hanno riecheggiato nei palazzi della politica perché proferite nel giorno in cui il Parlamento, riunito, in seduta plenaria, ha ascoltato le parole del presidente dell?Ucraina Volodymyr Zelenskyj, che ha parlato proprio in collegamento con le Aule della repubblica italiana, riscuotendo la standing ovation di tutti i partiti. Un discorso di fronte al quale il Presidente del Coniglio Mario Draghi ha ribadito il sostegno dell?Italia alla resistenza ucraina.

In un clima così, quella di Petrocelli va contro tutti, anche contro il proprio partito: il Movimento 5 Stelle, al quale chiede ufficialmente di uscire dal Governo. Non solo perché ha detto che "da oggi sono pronto a non votare più la fiducia su qualunque provvedimento, perché l'atteggiamento del governo su una questione per me rilevante, cioè diventiamo interventisti, non è accettabile ed è la goccia che fa traboccare il vaso". Insomma si mette pubblicamente in contrasto con la linea del suo partito, ma non se ne andrà dalla Commissione. "Non intendo lasciare la presidenza della commissione Esteri del Senato" ha confermato.

Immediate le reazioni. Dagli oppositori ai colleghi di partito. ?A Petrocelli, non van chiesti chiarimenti per la sua contrarietà agli aiuti all'Ucraina; gli va chiesto di dimettersi. Non può rappresentare il Parlamento all'estero. Se M5S e Conte hanno davvero una linea diversa, lo espellano". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera. Non restano in silenzio i colleghi di partito perché è il deputato pentastellato Gianluca Vacca a dire che Petrocelli ?dovrebbe prendere seriamente in considerazione le dimissioni dalla Presidenza della Commissione Esteri del Senato".

Chi è Vito Petrocelli

Vito Petrocelli è un senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione esteri in Senato. E? al suo secondo mandato. Di professione fa il geologo. Da sempre impegnato ad affrontare le questioni ambientali, è stato eletto nel 2013 nella circoscrizione Basilicata. Ha fatto parte della commissione Industria di cui è segretario. Dal 14 aprile 2014 è segretario d'aula del gruppo M5s al Senato. Il 14 luglio dello stesso anno è stato eletto nuovo capogruppo al Senato battendo al ballottaggio la collega di partito Nunzia Catalfo, sostenuta dall'ala più dialogante del movimento rispetto a quella più allineata sulle posizioni di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.