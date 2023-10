La provincia di Trento conferma Fugatti: boom di civica e Fdi, crolla la Lega

Come da previsioni della vigilia, alle elezioni per il rinnovo del consiglio della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, procede spedito verso la riconferma. A spoglioo quasi ultimato, Fugatti è avanti con il 51,74 per cento sullo sfidante, Francesco Valduga che si ferma al 37,54 per cento. Staccati di molto tutti gli altri candidati: Filippo Degasperi, in campo con le liste La me Val - Primiero Vanoi Mis, Onda e Unione Popolare, è al 3,8 per cento. Sergio Divina, il candidato presidente di Giovani per Divina presidente, Noi con Divina presidente e Alternativa Popolare per il Trentino, è al 2,35 per cento. Marco Rizzo, con il sostegno della lista Democrazia Sovrana e Popolare, è al 2,27 per cento, Alex Marini, candidato del Movimento 5 Stelle, è all’1,85 per cento e la candidata di Alternativa, Elena Dardo, è allo 0,45 per cento.

Boom della civica, male la Lega

Ad appoggiare il presidente uscente le liste Noi Trentino per Fugatti presidente, Lega per Fugatti presidente, Fratelli d'Italia, Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, Forza Italia, La Civica, Partito autonomista Trentino Tirolese e Fassa; a sostenere lo sfidante di centrosinistra Italia Viva, Campobase, Alleanza Verdi e Sinistra, Fascegn, Casa Autonomia.Eu, Azione e Partito Democratico del Trentino.

Se dovessero essere confermate le tendenze, la lista legata al presidente (che ha ottenuto un risultato ben oltre le più rosee aspettative) conquisterebbe 4 seggi, uno in meno della Lega che si fermerebbe a 5, perdendone ben 8 rispetto al 2018. 5 seggi anche per Fratelli d’Italia. A rimanere a secco, nel centrodestra, resterebbero Udc e Forza Italia. Due i seggi che andrebbero a La Civica, 3 al Partito autonomista trentino tirolese, 1 per Fassa e 6 per il Partito democratico. Fuori dal consiglio resteranno certamente anche Marco Rizzo di Democrazia sovrana popolare e il Movimento 5 Stelle.

Pd primo partito

Nel conteggio dei voti dei partiti, il Pd è avanti con il 15,96 per cento; segue la Lega con il 12,93 per cento (perde quasi 15 punti rispetto al 2018); Fratelli d'Italia è al 12,01 per cento (+ 11 rispetto al 2018). Male Forza Italia inchiodata all'1,87 per cento e Italia viva all'1,27 per cento, mentre Azione fa segnare 1,39 per cento. Il Partito autonomista Trentino tirolese è all'7,58 per cento mentre il Movimento 5 Stelle è all'1,88 per cento.

"Vittoria in Trentino, Lega e Civica del presidente prima forza politica con oltre il 20%, Maurizio Fugatti confermato con larghissimo vantaggio". Lo ha scritto su X il vicepremier e Ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che aggiunge: "Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e ora Provincia Autonoma di Trento: premiata nel 2023 la concretezza e la buona amministrazione del territorio con la Lega e il centrodestra. Buon lavoro a Maurizio e alla sua squadra!", conclude.

Soddisfatto anche il capogruppo uscente di Fratelli d'Italia in Provincia di Trento, Claudio Cia, certo della riconferma: "Possiamo dire - ha dichiarato - che il risultato è molto buono. Il presidente Fugatti è stato premiato dall'elettorato, sebbene nelle ultime settimane da più parti siano piovute critiche e illazioni. Il dato di Fratelli d'Italia è molto interessante e questo è dovuto al buon lavoro di tutti i candidati. Gran parte del consenso è merito del lavoro quotidiano e della coerenza di Giorgia Meloni".