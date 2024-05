Giorgia Meloni ripesca Vittorio Sgarbi: "Sarò l'anti Vannacci"

A volte ritornano. Ancora fresco di dimissioni da sottosegretario ai Beni Culturali, una poltrona che ha dovuto lasciare a causa delle inchieste giudiziarie e i conflitti di interesse certificati dall'Agcom, Vittorio Sgarbi "rientra dalla finestra" come candidato di Fratelli l'Italia alle prossime elezioni europee di giugno. "Sarò l’anti-Vannacci, Giorgia Meloni ha grande intuito e ha capito che con me allarga il campo solito della destra di Fratelli d’Italia: esattamente come Matteo Salvini sta facendo con il generale", ha detto il critico d'arte annunciando la sua (ennesima) discesa in campo.

La decisione di candidarlo sarebbe stata direttamente della premier, che avrebbe stupito un po' tutti: oltre ai problemi di carattere giudiziario, Sgarbi aveva fortissimi attriti col ministro Gennaro Sangiuliano, che aveva inviato il fascicolo all'Autorità garante sulle sue collaborazioni incompatibili con il ruolo pubblico ricoperto. E c'è un altro fatto non da poco, che rende ancora più sorprendente la scelta: se Sgarbi dovesse centrare l'elezione, godrebbe dell'immunità parlamentare e i procedimenti giudiziari a suo carico subirebbero uno stop. Da qui le voci di uno "scambio" deciso ai tempi delle dimissioni da sottosegretario: "Ma quale scambio, per carità - ha confidato a Repubblica - io non ho chiesto nulla e comunque non avrò bisogno dell’immunità perché sarà assolto da tutto, ne sono certo. Meloni è una grande politica e ho scelto di accettare la proposta di FdI: avevo proposte da altri partiti e ho rifiutato".

Silvestri (M5S): "Si scrive Giorgia, si legge Sgarbi"

Sgarbi sarà candidato dunque nelle liste del partito di Giorgia Meloni, nella circoscrizione Sud. "Si scrive Giorgia, si legge Sgarbi", commenta Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, che aggiunge: "Eccola l'ennesima farsa ai danni dei cittadini per le elezioni europee. Meloni chiede un voto per sé, ma poi lo regala all'indagato Sgarbi. Il quale, dopo un quadro, cerca di rimediare anche una poltrona. Noi siamo orgogliosamente diversi e presentiamo ai cittadini solo i volti di chi si batte per rappresentarli in Europa. La politica è una cosa seria". Gli fa eco il vicepresidente pentastellato, Michele Gubitosa: "L'inganno di 'Giorgia Meloni detta Giorgia' - spiega - è completo: alle elezioni europee chi voterà per la premier finirà col ritrovarsi Vittorio Sgarbi a Bruxelles. Lo stesso Sgarbi indagato per riciclaggio di beni culturali, che, solo grazie alle pressioni del Movimento 5 stelle, a febbraio è stato costretto a dimettersi da sottosegretario alla Cultura. Noi siamo un'altra cosa. Alle elezioni dell'8 e 9 giugno candidiamo figure specchiate come Giuseppe Antoci, Ugo Biggeri e Pasquale Tridico. Altro che 'con Giorgia l'Italia cambia l'Europa': con Meloni e FdI il nostro Paese perde la faccia, dentro e fuori i confini nazionali".