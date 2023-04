Il presidente dell'Anpi che rifiuta di salutare Sgarbi

Non manca Vittorio Sgarbi tra le tante figure contestate alle diverse celebrazioni della festa della Liberazione in giro per Italia. Il presidente della sezione di Viterbo dell’Anpi, Enrico Mezzetti, si è rifiutato di stringere la mano al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi durante le celebrazioni della festa del 25 aprile. Poco prima un gruppo di militanti dell’Anpi aveva tentato di impedire al sottosegretario di salire sul palco.

Un gesto che il critico d’arte non ha digerito. Dal palco ha, infatti, commentato l’accaduto: "Da quando è finito il Covid ci si dà la mano, ma il presidente dell’Anpi ha preferito non darmela".

Nulla è peggio del fascismo degli antifascisti. (Pasolini)

Nulla è peggio del fascismo degli antifascisti. (Pasolini)

Il più bello esemplare di fascista in cui ci si possa oggi imbattere è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è. (Sciascia)

Mezzetti ha poi spiegato di essersi rifiutato di stringere la mano a Sgarbi "perché è una persona che non stimo. Ha fatto un discorso perfettamente antifascista, ma perché non lo va a fare anche al governo di cui fa parte? Devo pensare che stiamo parlando solo di opportunismo e di una persona che punta solo alla poltrona".

Va ricordato che spesso Sgarbi ha accarezzato il Fascismo. nel 2017 Sgarbi proponeva la riaccensione de "faro nero" che si trova sulla Rocca delle Caminate a Predappio: un simbolo con chiari richiami al ventennio.

Nel 2018 sempre Vittorio Sgarbi è stato protagonista di un vivace intervento a La Zanzara su Radio 24 durante il quale disse: "Meglio Benito Mussolini di Luigi Di Maio" argomentando così: "Che sia meglio di Di Maio qualunque ministro del fascismo, non c’è dubbio. Anche Farinacci era meglio. Basta qualunque fascista di quegli anni, tu prendi un qualunque ministro dell’epoca, era un ministro che sapeva quello che faceva. Il fascismo ha fatto anche qualcosa di buono, e tanti lo dicono, ma il momento peggiore è quello delle leggi razziali. Lì non c’è nessuno che ti salva. Ma è un dato di fatto che abbia fatto qualcosa di buono. La Treccani non è buona? La Normale di Pisa non è buona? Gentile non è buono? Guttuso era fascista. Ingrao era fascista. Montanelli era fascista".