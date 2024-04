"Voti comprati per 50 euro": terremoto giudiziario in Puglia. Scoperto database con 2 mila nomi

Si sarebbero assicurati il voto in cambio di qualche decina di euro o promettendo altre utilità: 72 persone sono coinvolte nel terremoto giudiziario che sta già innescando una reazione a catena nel mondo della politica.

Al centro dell'indagine l'assessora regionale ai Trasporti della regione Puglia Anita Maurodinoia (Pd), che si è dimessa, insieme a suo marito Sandro Cataldo, referente del movimento politico "Sud al centro" e al sindaco di Triggiano (Bari), Antonio Donatelli. Per Cataldo e Donatelli sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione elettorale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti riguardano le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 a Grumo Appula e del 3 e 4 ottobre 2021 a Triggiano. Il sistema di compravendita dei voti, secondo gli inquirenti, era finalizzato a far rieleggere il candidato di centrosinistra Antonio Donatelli (all’epoca uscente). A guidare la rete criminale ci sarebbe stato il marito dell'assessora, Sandro Cataldo.

Un metodo pressoché identico sarebbe stato messo in atto anche per le elezioni di Grumo Appula, questa volta allo scopo di far eleggere l'allora assessore alla Sicurezza e alla Polizia municipale, Nicola Lella, raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Il voto veniva controllato tramite segni identificativi sulla scheda elettorale

Tutto è partito dal ritrovamento di alcuni frammenti i fotocopie di carte d'identità e codici fiscali in un cassonetto dell'immondizia. Secondo gli inquirenti si tratterebbe dei documenti che chi veniva pagato - anche con 50 euro - doveva fornire per permettere di controllare che la preferenza "acquistata" venisse effettivamente espressa.

La verifica veniva fatta durante le operazioni di spoglio da vari membri della rete criminale, che stazionavano nelle diverse sezioni elettorali e, documenti alla mano, si accertavano che le persone si fossero effettivamente recate al voto.

Poi, tramite "formule di voto costituite da segni identificativi che venivano imposte agli elettori" era possibile anche verificare "ex post l'effettivo voto come concordato".

Il foglio che certificava il ritiro dei soldi e il databse con 2 mila nomi

Nel corso delle indagini è venuto fuori un database contenente oltre 2 mila nominativi, con "numeri di telefono e fotocopie di carte d'identità e schede elettorali". Si tratterebbe dell'elenco degli elettori ai quali era stato dato un corrispettivo in denaro in cambio del voto.

Scoperto inoltre un elenco di cittadini catalogati per cognome, nome, data di nascita, cellulare, e sezione elettorale. In corrispondenza di vari nomi era stato già scritto un "ok" per certificare che i soldi pattuiti in cambio del voto erano già stati ritirati.

Il sindaco di Bari: "Non mi sorprende"

"Rispetto al voto di scambio, è una questione che non mi sorprende", ha affermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando il nuovo scossone giudiziario. "Per primo, durante le ultime elezioni, ho fatto delle denunce circostanziate, ne ho fatte tre. Due di quelle erano per persone che votavano per me, per liste legate al mio nome", ha spiegato ai giornalisti al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dopo l'omicidio di Raffaele Capriati, nipote 39enne del boss Antonio Capriati. "L'inquinamento del voto, la corruzione, la compravendita del voto ci sono e sono cose che dobbiamo attenzionare tutti", ha concluso Decaro.