Voto di fiducia dopo l’intervento di Draghi: si parte dal Senato

Saranno i senatori i primi ad ascoltare le comunicazioni del premier Mario Draghi, mercoledì 20 luglio. E' quanto hanno concordato la presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico. Sarebbe stato scelto infatti di seguire la prassi che prevede come le comunicazioni del premier vengono rese nel ramo del Parlamento, dove il governo ha ottenuto la prima volta la fiducia e dove si sono manifestate le condizioni che hanno portato all'apertura della crisi.

Sono finite nel vuoto le richieste presentate a Montecitorio, questa mattina, dei presidenti dei gruppi di centrosinistra e M5S di far tenere al premier Mario Draghi le sue comunicazioni prima alla Camera e dopo al Senato, dove si sarebbero manifestati i primi segnali di crisi per la decisione del Movimento Cinque stelle di non partecipare alla votazione finale sul Dl Aiuti. Richiesta che aveva visto il centrodestra contrario.