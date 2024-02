Così Fratelli d'Italia può far votare i fuorisede alle elezioni

Fratelli d'Italia vuole permettere ai fuorisede di votare, già alle prossime elezioni europee di giugno 2024. I senatori meloniani che compongono la Commissione Affari costituzionali hanno depositato un emendamento al decreto elettorale del governo che regola tutte le elezioni del 2024, europee comprese. Lo scopo è accelerare i tempi: in queste settimane la stessa commissione del Senato sta infatti esaminando un disegno di legge delega già approvato dalla Camera che introdurrebbe il voto per i fuorisede e che il governo dovrebbe regolamentare entro diciotto mesi. Ma con questo ultimo emendamento al decreto elettorale che regola i prossimi appuntamenti elettorali, il processo di approvazione sarebbe decisamente più rapido e già dalle prossime elezioni chi non si troverà nel proprio comune di residenza potrà partecipare al voto.

Come voterebbero gli studenti fuorisede alle elezioni europee (ma non solo): cosa è il "domicilio temporaneo"

L'emendamento di Fdi prevede due situazioni diverse: quando lo "studente" fuorisede si trova in un comune diverso dal suo ma nella stessa circoscrizione elettorale vota nella città di "temporaneo domicilio" in una apposita sezione elettorale. In questo caso si tratta di partiti uguali e stessi candidati, quindi non ci sarebbero problemi per i conteggi. Ad esempio, questo vale per un ragazzo calabrese che studia a Napoli. Quando invece il fuorisede si trova in una città che ricade in un'altra circoscrizione elettorale, allora lo studente vota in una speciale sezione elettorale del capoluogo di regione, dove potrà votare per i partiti e i candidati della circoscrizione dove ricade il suo comune.

I fuorisede che vogliono esercitare questo diritto devono presentare "tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data". In caso di approvazione i fuorisede potrebbero partecipare alle elezioni del 2024, non solo alle europee per il rinnovo dell'Europarlamento, ma anche alle regionali e alle amministrative: saranno coinvolti cinque consigli regionali e 3.700 comuni, di cui 27 capoluoghi.

Il testo dell'emendamento parla solo di "studenti fuorisede" e non è chiaro perché non vengano incluse anche altre categorie, come i lavoratori. I senatori di Fratelli d'Italia che hanno firmato l'emendamento sono Marco Lisei, Andrea De Priamo, Domenica Spinelli e Costanzo Della Porta. Secondo i dati più aggiornati, in Italia ci sono circa 4,9 milioni di elettori fuori sede. Vuol dire che queste persone svolgono la propria attività lavorativa o studiano in luoghi diversi dal proprio comune di residenza: stiamo parlando del 10,5 per cento del corpo elettorale. Di questi, quasi 2 milioni impiegherebbero oltre 4 ore, tra andata e ritorno, per tornare nella propria residenza e votare. Se dovesse passare l'emendamento darebbe l'opportunità ai fuorisede di partecipare alle elezioni per la prima volta nella storia della Repubblica. Oltre l'Italia, in Europa solo Malta e Cipro, due isole, non permettono il voto fuorisede.