Alla Camera il M5s non vota il Dl Aiuti e Draghi sale al Quirinale

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale, a colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per un'analisi della situazione politica dopo la decisione del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto finale alla Camera sul Dl Aiuti.

Infatti oggi il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto della Camera. Lo aveva annunciato il capogruppo alla Camera Davide Crippa. La scorsa settimana i deputati avevano votato la fiducia al governo. "Il nostro sostegno all'esecutivo è stato esplicitato con la fiducia. Oggi per questioni puntuali, pur rilevando l'utilità di parte delle misure, bocciamo i metodi e non parteciperemo alla votazione finale", ha spiegato Crippa. Tuttavia la presa di posizione dei pentastellati ha creato reazioni forti dagli altri partiti, con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha chiesto a Draghi di mollare il M5s e verificare i numeri della maggioranza di Governo. Di fronte a questo Giuseppe Conte non si è scomposto: ”La mancata partecipazione al voto sul dl aiuti in Aula alla camera? Era una decisione già chiara, c'è una questione di merito per noi importante, che avevamo anticipato. una questione di coerenza e di linearità, quindi nulla di nuovo’' a detto il presidente del M5s Giuseppe Conte. L’ex premier dribbla le domande sulla linea che il Movimento terrà al Senato e sulla richiesta di una verifica di governo avanzata a Draghi da Silvio Berlusconi.

Già, perché il vero giorno della verità sarà giovedì prossimo, quando ci sarà da vedere come si comporteranno i pentastellati nell’altra ala del Parlamento, cioè il Senato. Al centro della tensione c’è il Decreto legge Aiuti, il provvedimento nel quale sono inseriti alcuni articoli osteggiati dai pentastellati. Dunque se per senso di responsabilità il Movimento 5 Stelle alla Camera ha votato la fiducia, seppur con un certo numero di defezioni, adesso si va al prossimo appuntamento nell’Aula più calda, quella del Senato, dove ci sono i parlamentari più critici nei confronti del Governo e dove c’è una quota di pentastellati che non vede l’ora di staccare la spina a questa esperienza di Governo. Sarà una prova cruciale sul quale il Governo rischia davvero di farsi male. Conte quindi, nel momento in cui continua a stressare il premier, sa di alzare di molto la posta in gioco, anche perché, il Dl aiuti, essendo un decreto legge, deve essere assolutamente votato entro il 16 luglio, altrimenti decade ed è come se non fosse mai esistito.

Dunque il Governo è sempre più traballante. Ma si può andare avanti senza il Movimento 5 Stelle? Secondo Renzi si può. “Se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio - ha detto il leader di Italia Viva - È chiaro che se non c'è più il Movimento, per me si può andare avanti anche senza, ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri, e su che cosa. Qui c'è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale”.