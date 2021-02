I 5 stelle si spaccano sul governo Draghi: su Rousseau vincono i sì, ma sono meno del 37% degli aventi diritto

Alle 19:00 la fondazione Rousseau ha comunicato l'esito del voto online sull'adesione del Movimento 5 stelle al nascente governo guidato dall'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Il voto degli attivisti M5s iscritti alla piattaforma Rousseau si è concluso alle 18:00. In otto ore sono stati espressi 9mila voti l'ora: vince il Sì con 44mila voti, ovvero il 59% su 74mila voti espressi su 119mila aventi diritto.

Un voto che lascia tuttavia l'immagine di un movimento spaccato: a favore del governo si è infatti espresso il 36.95% degli aventi diritto al voto tra gli attivisti pentastellati.

SÌ: 44.177 (59.3%) NO: 30.360 (40.7%) Hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto.

"Il lavoro più difficile ora sarà esprimere questo mandato che ci hanno dato gli iscritti - ha spiegato il capo politico del Movimento Vito Crimi - Siamo pronti a metterci al lavoro e a disposizione del presidente incaricato"

Come aveva spiegato con un post su Facebook quello di oggi sarà l'unico voto sul governo e non saranno indette altre votazioni. Quanto invece alle polemiche per il quesito giudicato fuorviante, è Davide Casaleggio - durante una conferenza stampa organizzata a Milano - a spiegare che è stato proprio Vito Crimi, in qualità di capo politico, a decidere in merito al quesito da porre.

Governo Draghi, ultime notizie

Questa sera entro le 20:00 è atteso anche il risultato del voto della direzione del Pd sulla relazione del segretario Nicola Zingaretti che accogliendo l'appello del Capo dello Stato Sergio Mattarella ha espresso l'appoggio del partito al premier incaricato Mario Draghi.

Ma già da ora non c'è più alcun ostacolo alla nascita del nuovo governo. Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi si trova alla Camera dopo aver trascorso la giornata nel suo ufficio in Bankitalia. Nella giornata di domani è possibile che salga al Quirinale per sciogliere la riserva consegnando al Capo dello Stato la lista dei ministri del nuovo governo. Il possibile giuramento nel weekend.

Tuttavia dal voto dei 5 stelle emerge un movimento diviso. A sottolinearlo è la Lega che in una nota esprime preoccupazione per la spaccatura: "Nonostante i sì di Grillo, Conte, Di Maio e Crimi, il Movimento si è diviso. In questa situazione è ancora più importante il ruolo della Lega e di Fi".

Governo Draghi, il voto su Rousseau

Alle 13:00 - appena 3 ore dopo l'inizio del sondaggio online - erano 40.000 i voti al quesito per dire sì o no all'ingresso del Movimento 5 Stelle nel governo che il premier incaricato Mario Draghi sta formando.

Per ingannare l'attesa Beppe Grillo ricorre all'ironia e in un post su Twitter posta un fotomontaggio con l'ex numero uno della Bce sul cornicione del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affacciato a una finestra che sembra intento a rassicurarlo, sotto la scritta "Aspettando #Rousseau".

Di Battista: "Curriculum Berlusconi ci impone di dire no"

Per tutta la giornata si sono ricorsi i via libera al nuovo esecutivo con le intenzioni dichiarate pubblicamente dal premier dimissionario Giuseppe Conte, ma anche da Luigi Di Maio, Roberto Fico e Lucia Azzolina.

Tuttavia il 5 stelle si trova diviso al proprio interno. Se come dimostra il risultato del voto c'è una vera e propria spaccatura all'interno del Movimento.

A guidare il fronte del no è Alessandro Di Battista che ha lanciato un nuovo affondo contro l'inciucio cui andrebbe incontro il Movimento: "Da Dell’Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al nuovo governo", tuona l'ex deputato 5 Stelle che in un lunghissimo intervento ripercorre le tappe di diverse questioni giudiziarie che hanno visto coinvolto il Cavaliere ma anche Marcello Dell'Utri. "Viviamo in una crisi. Crisi pandemica, economica. Anche una crisi etica. Il miglior vaccino per la crisi etica è la memoria - scrive dunque Di Battista tirando le somme del suo ragionamento - Le imprese chiudono e molti imprenditori si affidano all’usura, ovvero ad una delle armi in mano alle cosche. Quelle cosche, queste cosche".