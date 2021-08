Si vota per il nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle che deve incoronare Conte: "Festa di democrazia"

Alle ore 12,30 di oggi sono stati 12mila gli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle che hanno espresso il voto on line per il nuovo Statuto associativo. Lo rende noto Vito Crimi, presidente del Comitato di Garanzia M5s. Un dato di cui tenere conto perché l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte spera di superare già al primo turno il quorum richiesto, cioè la maggioranza assoluta degli iscritti. Se così non fosse, in seconda convocazione (dalle 10 alle 22 del 5 e 6 agosto) basterà ottenere la maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei partecipanti. Intanto le votazioni si sono aperte questa mattina alle ore 10 e si concluderanno domani alle ore 22.

Il voto si svolge su Skyvote, la nuova piattaforma che ha preso il posto di Rousseau, dalla quale il Movimento ha ormai divorziato. Adesso si vota di nuovo e si vota quello statuto per il quale ci è mancato poco che il Movimento 5 Stelle non si sfaldasse definitivamente dopo lo scontro fra Beppe Grillo e Conte, che non voleva essere solo “un prestanome”, ma si era detto intenzionato a rifondare tutto il Movimento 5 Stelle, senza che il suo progetto fosse annacquato dal garante. Così dopo una settimana di mediazione, ecco il punto di incontro fra i due, sul quale, l’ultima parola va all’assemblea degli iscritti di Italia. Tutti gli iscritti abilitati al voto hanno ricevuto in questi giorni una email con il link al certificato elettorale per procedere con il voto. "Spero che sia una grande festa di democrazia per il Movimento 5 Stelle e ci sia grande entusiasmo in questo nuovo corso" ha detto proprio Conte da Bologna, dove si trova per la commemorazione del 2 agosto 1980.

Cosa prevede il nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle

Il nuovo statuto, composto di 25 articoli e 39 pagine, stabilisce una chiara separazione tra il ruolo del Garante - cui è accordato il potere di interpretare lo Statuto - e quello del presidente che sarà "capo politico" del Movimento e con piena agibilità.

"Il Presidente - si legge - è il rappresentante politico del MoVimento Stelle in tutte le sedi e situazioni, formali e informali, in cui siano richieste la presenza istituzionale o le determinazioni politiche dell'Associazione, sia in Italia e sia all'Estero". Inoltre "dirige e coordina la comunicazione delle attività del MoVimento 5 Stelle e degli eletti del MoVimento 5 Stelle, della Scuola di Formazione e delle correlate iniziative e produzioni editoriali e pubblicitarie, attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche multimediale" e "ha la responsabilità di coordinare e di assicurare la uniformità della comunicazione del MoVimento".

Inoltre "dirige e coordina i rapporti con altre forze politiche o movimenti politici - si legge ancora ed "è responsabile dell'utilizzo del simbolo del MoVimento 5 Stelle, anche per tutte le attività collegate alle tornate elettorali" e "presiede il Consiglio Nazionale, dirige e coordina il Comitato per la prossimità territoriale, dirige e coordina il Comitato per la formazione e l'aggiornamento, determina la quota delle risorse del MoVimento Stelle eventualmente da destinarsi ai Gruppi territoriali finalizzati a progetti e iniziative". Il Presidente che avrà un incarico di 4 anni e per non più di due mandati consecutivi e potrà essere sfiduciato con delibera assunta all'unanimità dai componenti del Comitato di Garanzia e/o dal Garante, ma solo se ratificata da una consultazione in rete degli Iscritti.