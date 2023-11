Perché Salvini esulta per la vittoria dell’olandese anti-italiano Wilders

È rimasta impressa, nel ricordo di molti, la sfortunata trasferta dell’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nella cittadina polacca di Przemysl. Era l’8 marzo del 2022, le forze armate della Federazione Russa mettevano ferro e fuoco l’Ucraina e il leader del Carroccio subì un danno di immagine forse paragonabile solo ai memorabili scatti di quella folle estate al Papeete Beach. Il sindaco Wojciech Bakun, dopo averlo accolto con freddezza, mostrò a lui e alle telecamere quella maglietta con stampata la faccia di Putin che il leghista aveva sfoggiato in varie occasioni, sulla Piazza Rossa di Mosca e persino nell’aula del Parlamento Europeo.

Gli sfortunati endorsement del vicepremier

I suoi tanti enndorsement al presidente russo gli tornarono indietro in modo drammatico, definitivo. E tutti pensarono, quel giorno, che dopo quell’umiliazione avrebbe cambiato registro, che prima di dichiarare il suo appoggio incondizionato a questo o quel leader, per fomentare le sue piazze digitali, avrebbe valutato un po’ di più le conseguenze di una tale esposizione mediatica. Perché se le tante parole di stima rivolte al leader del Cremlino, definito da Salvini "il più grande statista sulla scena internazionale", hanno rappresentato il suo più fallimentare posizionamento politico, non meno gravi sono stati quelli a favore di Donald Trump, finito poi a processo dopo l’assalto a Capitol Hill, dell’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, responsabile di una strage per la sua folle gestione della pandemia e di Javier Gerardo Milei in Argentina, un personaggio tragicomico che preoccupa le cancellerie di mezzo mondo.

C’è chi, un po’ malignamente, ricorda che tutti i politici stranieri pubblicamente appoggiati da Matteo Salvini finiscono per uscire male di scena, ma queste valutazioni lasciamole alla scaramanzia. Quello che invece è molto chiaro, è che l’attuale vicepremier, approfittando delle posizioni sempre più "soft" della premier Giorgia Meloni e del suo partito, sta cercando di ritagliarsi un posto da protagonista nell’internazionale dell’ultra destra mondiale, quella più populista, anti-islam, euroscettica, no-vax e anti-sistema. L’obiettivo è chiaramente quello di arginare l’emorragia di voti a favore di Fratelli d’Italia estremizzando il più possibile la linea politica, mettendo ancora una volta in secondo piano il suo ruolo istituzionale.

L’appoggio a Wilders

È in questo contesto che va letta l’esultanza del leader della Lega per la vittoria elettorale di Geert Wilders, capo del Partito per la Libertà, che ha trionfato all’ultima tornata elettorale in Olanda. Wilders è il prototipo di leader straniero che non può non piacere a Matteo Salvini: rappresenta l’ultra destra anti-migranti, strizza l’occhio alle teorie complottiste contro i vaccini, ha portato avanti una campagna - molto simile a quella del leader leghista - contro le restrizioni e le chiusure durante la pandemia ed ha un passato, neanche troppo rinnegato, da filorusso anti-Ue.

C’è però un particolare che è probabilmente sfuggito a Salvini e al folto staff che gli cura la comunicazione: Geert Wilders è anche un anti-italiano. Oltremodo fedele al rigore dei frugali sulle questioni economiche, quel rigore che tende a dipingere i Paesi del "sud" del Continente come delle zavorre da lasciare al loro triste destino per poi comprarne a prezzi stracciati gli asset aziendali, il leader del partito che ha sbancato alle elezioni olandesi, nel recente 2020, mentre i governi discutevano le quote di quello che sarebbe diventato il più grande piano di aiuti della storia d’Europa, esponeva un cartello con la scritta "Geen cent naar Italie!" che tradotto vuol dire "Neanche un centesimo per l’Italia".

Schlein: "Salvini masochista"

La svista, ammesso che lo sia, non è passata inosservata e in molti, sulle pagine del leader leghista, hanno commentato in modo ironico, chiedendo al vicepremier come "prima gli italiani" sia compatibile con "neanche un centesimo per l’Italia". Ironica anche Elly Schlein, che era stata vittima di un video "ironico" diffuso sui social della Lega per il suo appoggio, in Olanda e Argentina, ai leader socialisti usciti sconfitti. "Mi piace il masochismo di Salvini", ha commentato ricordando le posizioni di Wilders contro l’Italia.

