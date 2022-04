L'annuncio di Zaia: "L'autonomia del Veneto è dietro l’angolo"

"L'autonomia del Veneto è sempre più realtà, siamo arrivati all'ultimo miglio". Parole di grande fiducia da parte del presidente Luca Zaia sul futuro del percorso per ottenere l'autonomia regionale votata dai veneti nel referendum del 22 ottobre 2017.

"Le trattative con il Governo - spiega nel corso dell'inaugurazione di un nuovo centro congressi di Padova - sono ancora in corso ma penso che sia una grande opportunità e un'assunzione di responsabilità che significherà modernità per lo Stato, un nuovo Rinascimento e l'abbandono di un centralismo medievale che finora non ci ha portato nulla di buono" conclude il Governatore.