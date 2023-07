Zaki è in Italia: "Oggi il giorno più bello della mia vita". E ringrazia il governo

Patrick Zaki è finalmente in Italia. "Sono contento di essere in Italia, grazie a tutti, ci vediamo a Bologna", sono state le sue parole dopo l suo arrivo all'aeroporto di Malpensa, dove è stato accolto da un applauso. Zaki, rispondendo ai giornalisti, ha aggiunto che si tratta del "giorno più importante della mia vita" e ha fatto con le dita il segno della vittoria. Ad andarlo a prendere è stato il rettore dell'università di Bologna in cui si è laureato e dove è atteso stasera, Giovanni Molari, ma anche la professoressa Rita Monticelli, considerata sua mentore.

Prima di partire dall'Egitto il ricercatore aveva ringraziato il governo di Giorgia Meloni, e il popolo italiano. "Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni: ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto. E un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento", ha detto prima di ammettere di essere "molto emozionato", aggiungendo un ringraziamento ulteriore "alla diplomazia italiana in Egitto". "Certe scelte non sono legate alla riconoscenza. Il governo italiano riteneva giusto chiedere la liberazione di Zaki e abbiamo lavorato fin dall'inizio del nostro mandato per raggiungere questo obiettivo. L'abbiamo fatto in silenzio, senza urla e senza clamori, e abbiamo ottenuto un risultato. Poi se lui non vuole ringraziare, è una scelta sua", ha detto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Omnibus su La7.

"Oggi è un giorno da segnare sul calendario dei diritti umani", ha esultato Amnesty International Italia. "Patrick ha più volte ringraziato e manifestato apprezzamento per gli sforzi fatti a ogni livello, istituzioni italiane comprese, perché arrivasse questo giorno. Ora è il momento che noi ringraziamo lui: per aver resistito al carcere, per averci spronato ad agire ogni giorno, per non aver mai dimenticato gli altri prigionieri di coscienza egiziani, per aver reso possibile la più grande campagna per un prigioniero di coscienza del XXI secolo", ha scritto la ong in una nota.

