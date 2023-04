Zangrillo: "Berlusconi risponde bene alle terapie"

Silvio Berlusconi risponde bene alle terapie. È il giudizio del professore Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier e responsabile della terapia intensiva dove è ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile. Il leader di Forza Italia è ricoverato per una severa infezione polmonare collegata a una leucemia cronica.

Nellla mattinata di oggi 8 aprile sono arrivate le parole del suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo. "Sono sereno perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me non posso negarlo, c'è un grande coinvolgimento personale ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi anche davanti una patologia grave in una situazione veramente difficile lui sta rispondendo bene alle terapie", ha assicurato il dottore, senza nascondere comunque che il quadro clinico è delicato.

Quanto alle indiscrezioni che filtrano, Zangrillo precisa che "quello che si legge sono delle cose assolutamente fantasiose, che non rispondono ad alcun criterio obiettivo a cui i medici seri si riferiscono, cioè soprattutto una conoscenza obiettiva del quadro clinico". Noi, assicura, "abbiamo una strategia terapeutica molto precisa per cui tutte quelle che sono fughe in avanti e fughe indietro, quindi il pessimismo e l'ottimismo, non rispondono a dei criteri di obiettività ai quali un medico serio è chiamato". Zanrillo ha poi riposto ai cronisti che chiedevano notizie sulle condizioni di salute del leader di FI. "Quello che si legge sono delle cose assolutamente fantasiose - ha sottolineato - che non rispondono ad alcun criterio obiettivo a cui i medici seri si riferiscono, cioè soprattutto una conoscenza obiettiva del quadro clinico".

Oggi il leader di FI ha ricevuto la visita di Gianni Letta: "L'ho trovato meglio di quanto pensassi", dice lasciando l'ospedale dopo la visita di un'ora al suo amico Berlusconi.

La terza notte al San Raffaele è trascorsa serena, stando a quanto appreso. Le condizioni vengono giudicate stabili, anche se la cautela resta altissima. Dopo le prime ore di grande spavento - soprattutto nella giornata di giovedì -, ora sembra che il quadro clinico sia stazionario e le cure stanno dando i loro frutti.

Nella mattinata di oggi, secondo quanto riferito dall'Ansa, pare che Berlusconi abbia già chiesto di poter tornare a casa. "È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su. Ce la farò", aveva detto venerdì Berlusconi a "Il Giornale".

Nelle ultime ore non sono arrivati bollettini ufficiali dalla struttura sanitaria, ma venerdì è stato lo stesso ex premier a parlare. "È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su. Ce la farò", ha detto Berlusconi a "Il Giornale". A quanto apprende l'Adnkronos da fonti sanitarie, anche oggi non è previsto alcun bollettino medico.