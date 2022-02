Zelensky contro Draghi: "La prossima volta sposto l'agenda bellica per lui"

Problemi nel praticare la diplomazia in Italia? Probabile perchè potrebbe non essere un caso che prima il ministro degli esteri Luigi di Maio viene mortificato dal suo omologo russo e oggi Draghi indispettisce anche il presidente dell'Ucraina.

"La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un orario preciso. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo". Sono le dure parole proferite dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che, su Twitter, risponde così al Premier italiano Mario Draghi il quale, durante il suo discorso alle Camere, aveva fatto sapere di non essere riuscito a mettersi in contatto con Zelensky nonostante una telefonata programmata. E’ evidentemente irritato il presidente ucraino, che non ha usato mezzi termini per esprimere tutto il suo fastidio per le parole pronunciate da Draghi. Il presidente ucraino ha anche calcato la mano quando ha spiegato che “oggi alle 10:30 alle porte Chernihiv, Hostomel e Melitopol, ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte".

Sono parole, quelle di Zelensky, che confermano quanto l’Ucraina si senta lasciata sola dell’Unione Europea e dall’Occidente tutto. Il tweet arriva dopo il discorso del consigliere del gabinetto presidenziale, Mikhail Podolyak, che ha reso nota la volontà di Kiev di avviare negoziati con l'esecutivo russo al fine di porre fine all'offensiva in corso nel Paese dall'alba di ieri. "Se il dialogo è possibile, dobbiamo avviarlo" ha detto Podolyak. In queste ore il presidente ucraino ha detto di essere l’obiettivo numero uno dei russi. “Il numero due è la mia famiglia” ed è per questo che si trova rifugiato in un nascondiglio dal quale coordina la resistenza contro le truppe russe.

E' stato proprio Draghi a dirlo nel discorso che ha ppoi porovato la reazione stizzita di Zelensky: "Ieri al Consiglio europeo ha preso parte anche il presidente Zelensky, è stato un momento davverto drammatico, è nascosto in qualche parte di Kiev e ha detto che lui e l'Ucraina non hanno piu' tempo e che lui e la sua famiglia sono l'obiettvo. E' stato davvero un momento drammatico. Oggi, stamattina, mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9,30 ma non è stato poi psosibile fare la telefonata perchè il presidente Zelensky non era più disponibile".

Nelle stesse ore l'Italia era stata anche criticata dall'ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk perchè l'Italia "è uno dei pochi Paesi dell'Ue che non ha ancora espresso pubblicamente la propria posizione sul tema dell'immediata disconnessione della Russia dalla rete Swift. La mancanza di sostegno da parte dei nostri partner per tali misure restrittive potrebbe portare alle ulteriori vittime tra i militari e i civili ucraini". Parole a cui, almeno in questo caso, Draghi è riuscito a ribattere chiaramente, ribadendo come l'Italia sia "perfettamente in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea, primi tra tutti Francia e Germania. Le misure sono state coordinate insieme ai nostri partner del G7, con i quali condividiamo pienamente strategia e obiettivi".