Zelensky ringrazia l’Italia per il sostegno: "Non lo dimenticheremo mai"

È durato 70 minuti il colloquio a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Entrambe i leader lo hanno definito un incontro "proficuo". "Da qui oggi esce un messaggio chiaro e semplice: il futuro dell'Ucraina è di pace e libertà ed è un futuro europeo e non ci sono altre soluzioni possibili per questa vicenda – ha dichiarato la premier al termine dell’incontro -. Sono convinta che l'Ucraina vincerà e rinascerà più forte e rigogliosa di prima", ha aggiunto la Meloni ribadendo "un chiarissimo posizionamento dell'Italia a sostegno dei nostri alleati e del popolo ucraino". "Siamo pronti a sostenere un'ulteriore intensificazione del partenariato" dell'Ucraina con la Nato e a facilitare "l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea", ha ribadito la premier ricordando che l’Ucraina sta facendo degli sforzi anche per difendere l’Europa.

Prima di incontrare la premier Meloni il presidente ucraino si era recato al Quirinale per la visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio Zelensky si recherà in Vaticano per essere ricevuto da Papa Francesco e poi sarà ospite di Bruno Vespa, protagonista dell'edizione speciale di Porta a Porta.

Meloni dice "no a una pace qualsiasi, deve essere giusta"

Relativamente all’invio di armi in Ucraina la Meloni ha dichiarato: "Continueremo in accordo con i nostri principali alleati a fornire il sostegno necessario anche militare perché l'Ucraina possa arrivare quanto prima è un tavolo di negoziati in una posizione solida. Questo è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa da parte dell'Ucraina, sarebbe terribilmente ingiusto ma sarebbe anche molto pericoloso per la pace in Europa".

La premier ha voluto poi rinnovare l’appello a Mosca affinché fermi immediatamente l'aggressione: "Noi siamo favorevoli a una soluzione diplomatica del conflitto e siamo ovviamente pronti a fornire ogni possibile assistenza".

Zelensky: "Faremo ogni cosa per entrare nell’Ue"

"Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di essere in questo bellissimo Stato con una grande storia, sono qui per stringerle la mano e ringraziare per aver dato rifugio ai cittadini ucraini, non lo dimenticherò mai", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi, dopo aver raccontato il dramma che il suo Paese sta vivendo e aver dichiarato che i bambini ucraini deportati in Russia potrebbero essere oltre 200mila. Il presidente ucraino ha poi invitato i politici italiani ad andare in Ucraina per vedere con i propri occhi cosa sta accadendo. "L’Europa per noi è molto importante" e "faremo ogni cosa per entrare nell’Ue".

