Zelensky parla al Parlamento italiano: "Immaginate Genova come Mariupol". Il video

"Tutti desiderano la pace e tutti vogliano difendere il proprio popolo. Sono già 117 i bambini morti, ogni giorno quel numero aumenta. Le nostre città vengono distrutte, alcune completamente. Ogni giorno cadono bombe e suonano sirene". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al Parlamento italiano.

"L'invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare citta ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata. A Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate la vostra Genova completamente bruciata, dove gli spari non smettono neppure un minuto; immaginate da Genova la fuga di persone che scappano in pullman per stare al sicuro".

Zelensky ha ringraziato l'Italia per l'aiuto dato ai profughi: "Grazie per aiuto a nostri bambini".