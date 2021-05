L'uomo con 151 figli e 16 mogli: "Non lavoro, mi mantengono loro"

Per alcuni potrebbe essere l'uomo più fortunato del mondo, per altri l'esatto opposto. Padre di 151 figli e marito di 16 donne: questo il record di Misheck Nyandoro, un uomo di 66 anni, che ai media ha dichiarato di ''non poter lavorare'' perché impegnato a soddisfare sessualmente tutte le sue consorti. Un'attività a tempo pieno che presto diventerà più impegnativa, visto che il 66enne è pronto a convolare a nozze con la sua 17esima moglie.

Come racconta il Daily Mail, quello di Nyandoro è un vero e proprio progetto di poligamia iniziato 38 anni fa e spiegato ai media locali: ''Sto completando il mio piano iniziato nel 1983 e non intendo fermarmi''. Il veterano di guerra dello Zimbabwe ha raccontato delle notti trascorse anche con quattro mogli contemporaneamente e dei figli che lo mantengono e gli fanno molti regali.

''Sono molto premuroso con le mie mogli - ha ammesso - Modifico il mio comportamento in camera da letto per adattarlo all'età di ciascuna delle mie mogli. Non agisco allo stesso modo con i giovani come faccio con i più grandi''.