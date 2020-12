Il mistero dell'influencer trovata morta in strada: era scomparsa da giorni

Alexis Leigh Sharkey, di 26 anni, è stata trovata senza vita sul ciglio di una strada a Houston, in Texas (Stati Uniti). Sul corpo non ci sarebbero ferite, ma secondo la madre si tratta di omicidio

È giallo negli Stati Uniti sulla morte di una giovane influencer, la 26enne Alexis Leigh Sharkey. La ragazza, molto conosciuta su Instagram, è stata trovata senza vita sul ciglio di una strada a ovest di Houston, in Texas.

Di lei si erano perse le tracce venerdì scorso, poi nella giornata di sabato è avvenuto il ritrovamento di un cadavere, ma soltanto nella giornata di lunedì il medico legale ha confermato che il corpo senza vita trovato a Red Haw Lane era quello di Alexis.

La polizia locale sta indagando per chiarire le cause del decesso, ma sembra che sul cadavere non siano state trovate delle ferite visibili. Nonostante questo la madre, intervistata da Fox News, è convinta che Alexis sia stata uccisa: "Era una donna intelligente, bella e amorevole che ci ha lasciati troppo presto". Soltanto le indagini potranno fare luce su questo mistero.