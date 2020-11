''Ho abusato di 52 minori'': la confessione del 'predatore' di ragazzini

Un giovane austriaco di 27 anni è finito in manette a Amstetten insieme ad un complice: attirava i ragazzini offrendo denaro in cambio di video e foto

Attirava le giovani vittime offrendo denaro in cambio di video e foto 'hot', poi abusava di loro senza pietà. Un ragazzo austriaco di 27 anni ha confessato di aver abusato sessualmente di 52 minori: secondo il rapporto degli investigatori, ha utilizzato un servizio di messaggistica mobile per entrare in contatto con ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.

Come riporta il portale Stol, il 'predatore' del distretto rurale di Amstetten, aggrediva sessualmente le vittime durante incontri privati avvenuti in casa, in auto e anche boschi o altre zone dove potersi nascondere e i crimini sarebbero andati avanti per sei anni. Il giovane e un complice, anche lui arrestato, sono inoltre accusati di aver abusato e torturato un uomo di 23 anni con disabilità mentali.