L'attraversamento pedonale diventa una scritta contro la polizia

Follia in strada a Torino San Secondo. Indagini in corso

Qualcuno ha modificato un attraversamento pedonale per comporre la scritta "Acab", ossia "All cops are bastard" ("Tutti i poliziotti sono bastardi"). È successo mercoledì sera a Torino, in via San Secondo angolo via Pastrengo.

Sul posto è intervenuta la polizia, in particolare gli agenti della Digos, per gli accertamenti del caso, anche se è evidente che si tratta dell'iniziativa di qualche gruppo antagonista, riporta TorinoToday.

I tecnici del Comune da oggi saranno al lavoro per ripristinare la segnaletica orizzontale corretta.