Un aereo della Air India si è spezzato in due durante l'atterraggio: a bordo 174 persone

A bordo dell'aereo Air India Express in servizio tra Dubai e Kozhikode è uscito fuori pista in fase di atterraggio all'aeroporto Calicut nello stato indiano del Kerala. A bordo del velivolo si erano imbarcati in totale 174 passeggeri, tra cui 6 membri dell'equipaggio e 10 bebè o bambini molti piccoli.

Secondo quanto riferisce la Bbc a bordo vi sarebbero 200 persone.

Sono in corso le operazioni di soccorso: le immagini sui social media mostrano la fusoliera dell'aereo in frantumi. L'incidente è avvenuto intorno alle 19:00 ora locale mentre sulla zona si registravano forti piogge: in India siamo all'apice della stagione dei monsoni e si registrano inondazioni e frane.

