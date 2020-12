Ingrassa così tanto da restare bloccato nella sua stanza: portato in salvo con una gru

Sono stati necessari 50 uomini, un container e una vera e propria operazione di messa in sicurezza per farlo uscire dall'appartamento che era diventato la sua prigione

Era bloccato da anni nella sua casa a Perpignan, nel sud-ovest della Francia. Oggi Alain Panabière, 53 anni, è stato liberato dalla sua "prigione" grazie all'aiuto di una gru e all'intervento di una cinquantina di persone fra pompieri, polizia, medici, infermieri e personale del Comune.

Alain si trovava infatti a vivere costretto in terra da mesi e senza praticamente potersi muovere a causa di una condizione patologica di obesità che lo ha portato a raggiungere circa 300 chili di peso. L'intervento ha reso necessari lavori per distruggere parte delle facciata e consolidare il resto dalle palazzina a due piani situata in un quartiere antico della cittadina francese con vie molte strette.

#Perpignan Alain, atteint d’obésité massive, va être sorti de son logement dans ce conteneur avec à ses côtés à l’intérieur une équipe médicale pic.twitter.com/J6Rk5U8xIs — Midi Libre (@Midilibre) December 1, 2020

#Perpignan Quartier Saint-Jacques, le conteneur est en cours d’élévation pic.twitter.com/4D28NIMecy — Midi Libre (@Midilibre) December 1, 2020

Chi è Alain Panabière

Alain Panabière, ha causa della sua condizione, era costretto a vivere praticamente immobilizzato dentro la sua stanza. Pertanto è stata utilizzata una gru per alzare un container bianco usato per trasferirlo dalla sua stanza alla strada, dove è stato poi adagiato in una ambulanza attrezzata.

Panabière è stato trasferito in ospedale per poi prendere la via un centro di endocrinologia dove potrà essere seguito in una riabilitazione che non si preannuncia breve.