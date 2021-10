Tragedia sul set di Alec Baldwin: "La troupe aveva usato la pistola quella mattina con proiettili veri"

La pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia del film "Rust" Halyna Hutchins lo scorso giovedì, era stata utilizzata dai membri della troupe la stessa mattina per esercitarsi con le munizioni dal vivo. A rivelarlo è il sito di spettacolo The Wrap.

"Plinking" sul set la mattina della tragedia

Alcuni membri della troupe avevano preso delle pistole di scena dal set - inclusa la pistola che poi ha ucciso Hutchins - per fare "plinking", una pratica in cui si spara alle lattine di birra con munizioni vere per passare il tempo, ha raccontato una fonte interna al set. La sparatoria è avvenuta poche ore dopo, quando l'attore Alec Baldwin ha utilizzato il revolver. Il primo assistente alla regia David Halls aveva confermato che si trattava di una "pistola fredda", ovvero che non conteneva munizioni vere.

Era previsto dal copione che Baldwin puntasse la pistola

Intanto emerge che era previsto dal copione che Baldwin puntasse la pistola. La pistola doveva essere puntata verso la telecamera e così stava facendo Alec Baldwin mentre provava la scena, quando è partito il colpo fatale che ha ucciso sul set di Rust la direttrice della fotografia Halina Hutchins e ferito il regista Joel Souza. A dirlo è stato lo stesso Souza che, in una deposizione giurata agli investigatori, racconta di aver espressamente sentito l'urlo 'cold gun', pistola scarica, prima dell'incidente.

Il proiettile partito ha colpito Hutchins al petto e poi Souza alla clavicola. La donna si è subito accasciata al suolo.

E' stato inoltre reso noto che Dave Halls, l'assistente regista del film 'Rust" che ha passato a Baldwin la pistola di scena, era stato licenziato da una precedente produzione dopo che un incidente con un'arma da fuoco aveva ferito non gravemente un membro della troupe: è quanto riferisce la Cnn citando la società di produzione del film.