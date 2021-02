Alessia, 18enne perseguitata dalla vicina perché transgender: "Ti do fuoco"

Alessia ha 18 anni e deve fare i conti con il pregiudizio di una vicina di casa che la perseguita da tempo per il solo fatto di essere una transgender. Per raccontare il caso è arrivato a casa di Alessia Nicolò De Devitiis, della trasmissione televisiva Le Iene, accompagnato da Vladimir Luxuria. Il caso di transfobia è avvenuto ad Altavilla Irpina, provincia di Avellino, dove la 18enne vive un incubo a cui a cercato di mettere fine con 35 denunce. Tutte a carico della sua vicina 53enne che, nel corso del tempo, avrebbe cercato di investirla e l’ha minacciata di morte. Ora l’aguzzina della giovane si trova agli arresti domiciliari, ma Alessia è terrorizzata:

“Lei si trova attualmente in regime di detenzione domiciliare perché un pomeriggio, proprio davanti la caserma dei carabinieri, cercò d’investirmi. - racconta Alessia ad AvellinoToday - Nonostante le mie numerose denunce, anche televisive, non si è mai arresa e ha continuato questa attività persecutoria nei miei confronti. L’ultimo attacco che ho ricevuto è stato quattro giorni fa (il 18 febbraio 2021 N.d.R) e, in quell’occasione, lei mi scrisse che, appena sarebbe uscita, mi avrebbe dato fuoco. Dammi il tempo e ti riempirò di coltellate - mi scrisse - e, ancora, che avrei dovuto essere bruciata viva con l’acido muriatico”.

La storia di Alessia, 18enne transgender

Seppur la vicina di casa sia ai domiciliari, Alessia ha anche paura perché “vivo nel terrore d’incontrarla per strada. Lei, una settimana fa, è evasa dai domiciliari ed è passata sotto casa mia. Se fossi scesa 10 minuti prima me la sarei trovata davanti. Non capisco perché non vengano presi provvedimenti”.