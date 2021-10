L'allerta meteo arriverà su su tutti i cellulari (in automatico)

Unificare le allerte meteo e il lavoro prezioso dei 4.500 punti di osservazione del tempo con gli attuali 11mila strumenti. Evitare che succeda di nuovo quello che avvenne nel 2018, quando dieci persone morirono affogate nel torrente del Raganello, sul Pollino: allora nessun pluviometro registrò 100 millimetri di pioggia in un’ora, valore molto alto. E fare in modo che gli eventi meteo, sempre più violenti, fulminei e circoscritti (le alluvioni lampo, potenti e difficili da prevedere) vengano comunicati con un’allerta sui cellulari (It Alert).

Il sistema, come racconta oggi Repubblica, doveva entrare in vigore a ottobre 2020 e poi, tra pandemia e problemi di cybersicurezza, è rimasto nella fase dei lavori in corso. "Promette di inviare un messaggio ai cellulari della zona a rischio quando si forma un uragano improvviso, come già avviene in diversi paesi europei. Ma deve evitare allarmi impropri, e va protetto dagli hacker".

C'è un decreto legge del 16 settembre che lancia l’agenzia ItaliaMeteo: avrà il compito di rendere uniformi i risultati del lavoro di stazioni meteo delle Regioni, radar della Protezione Civile, boe della rete mareografica dell’Ispra, centri nivologici civili e militari e reti per il conteggio dei fulmini, oltre all’archivio storico dei dati sul clima del Cnr. ItaliaMeteo funzionerà con 52 scienziati, 30 consulenti e 7 milioni all’anno.

Dobbiamo imparare ad avere paura anche dei temporali violenti, visto che un ruscello di 15 centimetri fa cadere a terra un uomo e uno di 60 centimetri solleva una macchina.

Il supercomputer installato ora a Bologna.