Attende per ore in ambulanza poi muore nell’ex pronto soccorso: era positivo al tampone rapido

Positivo al tampone rapido, attendeva il risultato di quello molecolare e ha aspettato per ore in ambulanza e poi in una zona del pre-triage dell’ospedale di Sulmona, fin quando non è stato sistemato in una stanza dell’ex pronto soccorso e lì è morto. Un 80enne di Roma domiciliato a Villalago, in provincia dell’Aquila, è morto questa mattina nell’ex pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, in una stanza trasformata di fatto in area Covid pur non essendo attrezzata per trattare pazienti contagiati, scrive l’Ansa.

Nelle prossime ore si saprà se quello dell'anziano è un decesso legato a Covid-19, “anche se l’attendibilità del macchinari del laboratorio di analisi dell’ospedale di Sulmona non lascerebbe spazi a dubbi”.

L’ospedale di Sulmona non ha una zona attrezzata per evitare le lunghe soste dei pazienti sospetti Covid ancora in attesa della risposta del tampone molecolare: nei giorni scorsi gli operatori avrebbero minacciato di adire le vie legali e proprio questa notte gli addetti ai lavori stavano pensando di chiedere l’intervento dei Nas per far scattare accertamenti e controlli su quella che l’Ansa definisce “una vera e propria area covid abusiva che ultimamente ha ospitato fino a dieci pazienti, pur non avendo una zona a pressione negativa e quanto serve per il trattamento dei pazienti Covid”.

Una situazione che la Cisl Medici aveva già denunciato nei giorni scorsi, inviando un documento alla Direzione generale per chiedere una migliore organizzazione al fine di tutelare la salute dei pazienti ma anche degli operatori.

Una volta constatato il decesso dell'80enne sono scattate le procedure di rito e non si esclude che i carabinieri possano intervenire, sollecitati dal personale del reparto, per verificare se la morte dell’anziano poteva essere evitata o meno se ci fosse stata un’area attrezzata.