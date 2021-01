Amelia, la bimba di 11 anni travolta dalla ruota di un Suv mentre aspetta l'autobus

L'uomo che si trovava al volante ha raccontato in tribunale il tragico incidente, scoppiando in lacrime davanti al giudice: ''È successo tutto troppo in fretta''

Stava camminando per andare a prendere lo scuolabus, quando una ruota staccatasi da un Suv l'ha colpita, uccidendola sul colpo. È il triste destino toccato ad Amelia Wood, una bimba che ha perso la vita a soli 11 anni a Cleethorpes, nel Lincolnshire, nel Regno Unito. L'incidente risale al 6 marzo del 2018, ma alcuni dettagli sulla vicenda sono emersi soltanto durante il processo a Perkins, il ragazzo di 25 anni che si trovava al volante dell'auto che perse la ruota quel maledetto giorno.

Davanti al giudice l'uomo non è riuscito a trattenere le emozioni e, ricordando quel tragico incidente, è scoppiato in lacrime. Quella mattina la piccola Amelia stava camminando sul marciapiede nei pressi della fermata del bus, pronta a prendere il mezzo che l'avrebbe dovuta portare a scuola. In quel momento, la B1200, che viaggiava ad una velocità di circa 96 chilometri orari, ha perso una delle sue ruote anteriori, che è finita per colpire la bimba. Trasportata in aereo al Queen's Medical Center di Nottingham, dove si è spenta qualche ora dopo.

Come riporta il Daily Mirror, il 25enne sostiene di non aver potuto fare nulla per evitare la tragedia: ''Ho provato a correggere la direzione, mentre il veicolo tirava a sinistra, ma la ruota si è staccata ed è salita sul marciapiede. L'asse è caduto a terra. È successo tutto troppo in fretta''.

La Bbc dà spazio invece l'appello della famiglia Wood, che chiede giustizia per la morte della loro piccola, avvenuta purtroppo per un tragico incidente. Gli organi di Amelia sono stati donati e hanno salvato la vita a quattro persone.