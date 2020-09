Il politico che rinuncia a ricandidarsi per stare vicino al figlio: "Ha bisogno di me, è l'unica stella nel mio cielo"

Politici tutti arrivisti? Disposti a qualsiasi cosa pur di fare carriera e puntare magari all'elezioni in parlamento dopo la "gavetta" lunga anni o decenni a livello locale? La storia che arriva dal profondo Veneto racconta ben altro. Andrea Bassi, di Bussolengo (Verona), consigliere regionale alla Regione Veneto in quota Fratelli d'Italia, ne fa una questione di scelte di vita, di affetti. E la sua decisione trova ampio spazio oggi sulla stampa locale. Non si presenterà infatti alle prossime elezioni per il suo terzo mandato di consigliere regionale del Veneto: "Ho un bimbo piccolo che ha bisogno di me".

E' capogruppo uscente del partito fondato da Giorgia Meloni, e la sua ascesa politica è stata regolare, continua, promettente: prima consigliere comunale, poi assessore provinciale e infine consigliere regionale dal 2010 e riconfermato nel 2015. Ora fa un passo indietro.

Ma la politica non sarà più il suo pane quotidiano: c'è da pensare al suo bambino. Rinuncia a una nuova candidatura e lo fa per suo figlio di 4 anni, "l'unica stella nel mio cielo" dice al Gazzettino. "Sono un papà separato e devo stare il più vicino possibile al mio bambino, che ha bisogno assolutamente di avere un padre il più presente possibile".

"Chiaramente una nuova sfida regionale, con tutto quello che ne consegue non poteva vedermi al 100% a Venezia"

"Il mio bimbo - dice Bazzi - è diventato parte integrante della mia quotidianità dopo le ultime elezioni: non era assolutamente programmato ma è stato la sorpresa più bella della mia vita". Questione di priorità.

Bassi ha deciso di appoggiare per le prossime elezioni l’amico consigliere Stefano Casali e ha assicurato inoltre il suo massimo sostegno a Fratelli d'Italia.