Andrea e Dario, la coppia omosessuale con tre bambini citata dal Papa sulle unione civili

Andrea Rubera e Dario De Gregori sono sposati e genitori di tre bambini nati in Canada tramite maternità surrogata. Nel 2015 Rubera scrisse una lettera a Papa Francesco nella quale spiegava al pontefice di voler crescere i figli nella fede cattolica ma temeva potessero incontrare difficoltà e imbarazzi in parrocchia.

Dopo aver ricevuto la lettera, Bergoglio aveva chiamato Rubera al telefono invitandolo a mandare i figli in parrocchia. Proprio a questa vicenda ha fatto riferimento Bergoglio nel documentario “Francesco” di Evgeny Afineevsky, nel quale il pontefice a un certo punto dichiara che “gli omosessuali hanno diritto di essere una famiglia. Sono figlio di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve essersene escluso”. La coppia citata nel documentario sono proprio Andrea Rubera e Dario De Gregori. Nel film Rubera racconta la telefonata con il papa e come i figli abbiano iniziato a frequentare effettivamente la parrocchia.

Andrea Rubera e la lettera a papa Francesco: "Mi disse: 'Sarà accolto e andrà tutto bene'"

Andrea Rubera è portavoce di Cammini di Speranza, un associazione che riunisce i gruppi di cattolici lgbt, posti di fronte alla scelta: rinunciare a vivere la propria sessualità oppure rinunciare alla possibilità di far parte della Chiesa. “La sua telefonata è andata dritta al punto”, racconta ora Rubera al Corriere della Sera ricordando quando ha parlato con Papa Francesco. “‘Ho letto la sua lettera e volevo capire bene qual è il problema. Non è stato accolto?’, mi ha detto. Gli ho spiegato che non ci avevo neanche provato”.

Dopo aver ascoltato Rubera e i suoi timori, il papa lo incoraggiò a presentarsi al suo parrocco, “perché era giusto per me, per i miei figli e per la Chiesa tutta che potessero partecipare a una vita comunitaria di fede. Mi ha colpito perché dal Papa mi aspettavo una benedizione, in astratto, e invece si sentiva l’approccio pastorale, che voleva trovare una soluzione per fare il bene dei bambini. ‘Vedrà che troverà accoglienza e andrà bene!’, aggiunse”.

Oggi i tre figli di Rubera e De Gregori frequentano regolarmente la loro parrocchia di Roma Nord e la più grande è anche iscritta agli scout. “Non ci sono mai state difficoltà di nessun tipo”, spiega Rubera. Negli ultimi anni diverse parrocchie si sono aperte a persone lgbt, anche quelle con partner e figli. “Ancora non è automatico, non avviene in tutte le situazioni. E non c’è una formazione complessiva per accogliere le persone gay da quando sono adolescenti a quando mettono su famiglia. Ma ci sono sempre più sacerdoti impegnati nella pastorale per le periferie esistenziali”, ammette Rubera, ricordando in questo anche l’impegno di associazioni come la sua.