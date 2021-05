Le rubano gli anelli in ospedale, la rabbia del marito rimasto vedovo: erano la fede nuziale e l'anello di fidanzamento

Dal dolore per la perdita della moglie all’angoscia legata alla scomparsa di due anelli: sono gli stati d’animo di un anziano inglese che si è rivolto alla polizia per avere risposte e giustizia. Nel giro di poche ore ha perso l’amore della sua vita e ha visto scomparire dalle dita della moglie due anelli a lei tanto cari ma che costituiscono un ricordo ancora più forte soprattutto quando la persona che li ha posseduti non c’è più. Ad essere misteriosamente scomparsi sono due anelli: uno di fidanzamento e l’altro la fede nuziale della moglie.

Aveva entrambi al dito quando purtroppo è spirata nell’ospedale dove era stata ricoverata, il Princess Alexandra Hospital di Harlow. Si trovava lì dal 6 marzo, giorno in cui è caduta accidentalmente in casa riportando ferite che l’avevano obbligata a ricorrere alle cure mediche in ospedale, anche in considerazione dell’età. La donna, 80 anni, è rimasta ricoverata fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere. Unica certezza: il marito sempre accanto a lei. Quando dopo la sua morte l’uomo è tornato al reparto per prendere i suoi oggetti personali ha notato che all’appello mancava qualcosa: gli anelli che la donna aveva alle dita della mano anche mentre era ricoverata.

Gli anelli rubati valevano 13.500 sterline

I due anelli del valore di 13.500 sterline erano stati rubati in ospedale dopo il decesso. Un’azione ancora più ignobile. La polizia ha sentito i testimoni che hanno confermato che la donna indossava gli anelli quando è stata ricoverata e che non sono stati mai tolti neanche quando è stata sottoposta alle diverse cure o trattamenti previsti.

Ad aver rilasciato comunicato ufficiale è stato il capo Daniel Burns, della squadra di polizia locale di Harlow, che ha dichiarato: “Questi due anelli sono molto speciali per il marito poiché erano sia quello di fidanzamento che la fede erano stati acquistati per la moglie in America. Il vedovo è, ovviamente ed incredibilmente, angosciato e sconvolto da quanto accaduto. Stiamo cercando di parlare con chiunque possa avere informazioni sul luogo in cui si trovano questi anelli o se qualcuno ha tentato di venderli”. Le indagini della polizia proseguono anche chiedendo la collaborazione dei cittadini fornendo un numero di telefono dove poter anche lasciare informazioni in completo anonimato.