L'aspirante star di Instagram che ha strappato il cuore alla mamma per un rimprovero

Una giovane studentessa di medicina e aspirante star di Instagram avrebbe ucciso la madre strappandole via il cuore, per poi vivisezionarle i polmoni e l'intestino. Poi dopo essersi ripulita del sangue e essersi fatta una doccia, si sarebbe rivestita e sarebbe uscita insieme al proprio ragazzo, come se niente fosse successo.

Questa l'accusa che pende su Anna Leikovic, 21 anni, di Comrat, Moldavia. L'omicidio sarebbe stato portato a termine con un coltello da cucina con cui la giovane avrebbe pugnalato la madre, Praskovya Leikovic, 40 anni, che sarebbe tuttavia sopravvissuta ai primi fendenti.

L'orribile ricostruzione dell'omicidio sottolinea come la figlia avrebbe quindi iniziato ad infierire sul corpo della donna ancora in vita, fino ad estrarle il cuore dal petto. Un crimine terribile, ma quando la studentessa di medicina è apparsa in tribunale, non avrebbe mostrato segni di pentimento ma avrebbe sorriso ai giornalisti che chiedevano se fosse la responsabile del cruento omicidio.

Secondo i giornali locali il delitto sarebbe maturato dopo il ritorno della madre da un periodo di lavoro in Germania: la donna temeva che la figlia stesse assumendo droghe e quindi avrebbe cercato di redimerla anche con un trattamento sanitario, scatenando la reazione rabbiosa di Anna.

"Questa era un'ottima famiglia", ha detto lo zio di Anna, Vladimir: "Praskovya amava così tanto sua figlia e ha trascorso con lei tutto il tempo che poteva", ha detto. “Ci sono volute due ore prima che la polizia mi dicesse che Anna è la principale sospettata. Non riuscivo nemmeno a immaginarlo". Secondo la polizia non vi sarebbero altri potenziali sospetti del delitto.