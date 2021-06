Trovata morta tre giorni prima della maturità: annegata in un canale con un altro ventenne

Probabilmente un tuffo nel Canale Vaccelli a Crema - insidioso per la sua conformazione - è stato fatale per due giovani, un ragazzo e una ragazza, trovati morti annegati. Prima è stato recuperato il corpo della ragazza, in tarda mattinata, e solo pochi minuti fa il cadavere del ragazzo.

Nella zona che è da decenni soprannominata il Mare dei Poveri sono stati trovati cadaveri la soncinese 18enne Sakshi Panesar, brillante studentessa del Galileo Galilei di Crema, aspirante chimica. Avrebbe dovuto sostenere la maturità giovedì. Lo stesso terribile destino sarebbe toccato a un amico poco più che ventenne, anch'egli di origine indiana.

Sulle sponde del canale sono stati ritrovati gli effetti personali dei due giovani. La comunità indiana soncinese, che costituisce il 5% della popolazione totale del borgo e che sfoggia un'integrazione da manuale, è attonita.