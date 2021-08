Colpito alla testa durante una sparatoria al cinema: muore giovane star di TiktTok

Un ragazzo di 19 anni, Anthony Barajas, giovane star dei social da un milione di follower su TikTok, è deceduto in seguito alle ferite di arma da fuoco riportate mentre si trovava all'interno di un cinema di Corona, in California (Stati Uniti). Nella sparatoria, avvenuta lo scorso 26 luglio, aveva perso la vita anche l'amico di Anthony, Rylee Goodrich, morto sul colpo a 18 anni.

Come riporta la Bbc, la polizia il 20enne Joseph Jimenez, che indagato per omicidio rischia la pena di morte. Secondo quanto ricostruito dai media statunitensi,i due adolescenti sono stati trovati in un lago di sangue durante la proiezione del film horror "La notte del giudizio per sempre" (Titolo originale:The Forever Purge). Quando i soccorsi sono arrivati sul posto il 18enne era già deceduto, mentre Anthony Barajas è stato trasportato in condizioni disperate in ospedale, dove è morto dopo alcuni giorni d'agonia.