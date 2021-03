Anziano cammina due chilometri col deambulatore per fare il vaccino: soccorso dalla polizia

Ha percorso due chilometri a piedi aiutandosi con il deambulatore per fare il vaccino anti Covid. Questa la triste e straziante vicenda di un anziano nell'Italia travolta dalla pandemia. Una storia che arriva dall'Emila-Romagna e come riporta la Nuova Ferrara ha come protagonista un anziano che, vivendo da solo e non avendo nessuno che potesse accompagnarlo, ha deciso di mettersi in cammino per due chilometri con il proprio deambulatore e raggiungere il Centro vaccinazione anti Covid alla Fiera di Ferrara.

Per fortuna che un agente di polizia - in servizio nel centro di vaccinazioni degli over 80 nel capoluogo estense - ha notato che l’anziano camminava con difficoltà ed era stravolto dalla fatica. Insieme ai colleghi ha assistito l’anziano riportandolo a casa con la macchina di servizio.

Entrati in casa, gli agenti hanno riscontrato condizioni di precarietà igienico-sanitarie. Pertanto, hanno allertato i servizi sociali. L’anziano ha ringraziato gli agenti e ha affermato: "Se ho bisogno vi chiamerò".