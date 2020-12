Inaugura il locale alle 17 e alle 18.05 la polizia glielo fa chiudere per un cartello mancante

Ha inaugurato il suo nuovo locale in centro a Udine, una pasticceria siciliana proprio di fronte a palazzo D'Aronco, sede del comune, anche alla presenza del sindaco con tanto di fascia tricolore. La beffa è arrivata poco più di un'ora dopo: la pompa magna istituzionale non è servita a mitigare la severità della polizia locale che, chiamata per l'assembramento che si era creato nella piazzetta, non ha potuto far altro che verificare se sussistevano tutte le condizioni normative. Alla mancanza del cartello che indica la capienza massima di persone nel locale consentita causa coronavirus è dunque scattata la sanzione.

Inaugura il locale a Udine e la polizia glielo fa chiudere un'ora dopo

Il proprietario Gaetano Gangi l'ha presa con filosofia: "Penso di aver fatto il record. Alle 18, un'ora dopo aver tagliato il nastro, sono arrivati due vigili e dopo i controlli mi hanno fatto la sanzione che, tra l'altro, ho già pagato. Se sono stati chiamati e hanno fatto le loro verifiche, è giusto che mi abbiano sanzionato dal momento che hanno riscontrato una mancanza...". Nessuna recriminazione nei toni di Gangi, che anzi approfitta della situazione quasi paradossale per raccontare la sua avventura a UdineToday: "Sono contento di aver aperto, ho assunto 4 persone, credo nella rinascita e ora mi faccio tre giorni di ferie. Lunedì riapro e sono pronto ad affrontare questo impegno: ho 29 anni e ho inaugurato un locale in piena pandemia, dopo aver superato altre difficoltà. Sono cosciente di rappresentare l'ossatura dell'Italia, in quanto piccola-media impresa privata, sto dando lavoro a quattro artigiani locali, compro made in Italy e a km 0, so quanto valgo e, a questo punto, non potevo quasi sperare in una pubblicità migliore".

"L'ho presa sul ridere..."

In tanti, da ieri sera, hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà a Gaetano ma, alla fine, è stato lui a rincuorare i suoi clienti: "Con questa apertura volevo dare davvero un messaggio di coraggio e una multa, giusta, non cambia nulla: l'ho presa sul ridere, mi sembra di aver fatto il Guinness dei primati!". Non è così positivo il consigliere comunale Michele Zanolla, presente all'inaugurazione, che in serata ha espresso la sua perplessità sull'accaduto tramite un post su Facebook puntando il dito contro uno degli agenti della polizia che ha sanzionato il locale: "Allora... c'è un personaggio a Udine che pensa di fare lo sceriffo e ha comportamenti esagerati e persecutori nei confronti dei commercianti, più volte ho segnalato a chi di dovere questi atteggiamenti. Prendo completamente le distanze da questo soggetto".