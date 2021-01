La vincitrice di un programma di cucina in Usa accusata di aver ucciso la figlia di tre anni

Ariel Robinson, che ad agosto ha conquistato il primo premi nel reality “Worst Cook in America”, è in carcere insieme al marito con l’accusa di omicidio. Food Network ha rimosso dalle piattaforme online le puntate dello show a cui ha partecipato

Food Network ha ritirato dalle piattaforme online la ventesima stagione del reality culinario “Worst Cooks in America” dopo che la vincitrice è stata accusata dell’omicidio della figlia adottiva di tre anni, Victoria Rose Smith.

Ariel Robinson, 29enne insegnante della Carolina del Sud che lo scorso agosto si era aggiudicata 25mila dollari e la vittoria nel reality, è stata arrestata insieme al marito Jerry Robinson. L’accusa è omicidio per abuso di minori, un reato che secondo le leggi della Carolina del Sud si configura quando si “causa la morte di un bambino di età inferiore agli 11 anni mentre si commettono abusi o abbandono di minori, e la morte avviene in circostanze che manifestano un'estrema indifferenza per la vita umana”.

Alice Robinson accusata dell'omicidio della figlia adottiva di tre anni

La polizia ha reso noto di essere intervenuta lo scorso 14 gennaio in casa della coppia a Simpsonville, e di aver trovato la bambina in stato di incoscienza. La piccola è stata portata in ospedale, dove poi è morta. Gli investigatori ritengono che la morte della piccola sia “risultato diretto di abusi fisici”. Secondo quanto riferito dai media locali, a causa la morte della bambina sono state diverse ferite inflitte con un corpo contundente.

Ariel Robinson e Jerry Robinson si trovano presso il centro di detenzione della Contea di Greenville, senza possibilità di usufruire di cauzione. Se condannati, entrambi potrebbero affrontare condanne da 20 anni all’ergastolo.

L’ultima stagione di “Worst Cooks in America”, un programma nel quale chef stellati aiutano in cucina cuochi amatoriali o principianti, non risulta più disponibile in streaming su Discovery+, Hulu e YouTube e i riassunti degli episodi sono stati rimossi dal sito web del canale Food Network, come scrive il Los Angeles Times.