Positivo al Covid si sputa nelle mani e tocca oggetti in giro per spargere il virus

Lo hanno arrestato dopo che le telecamere di sicurezza lo hanno immortalato mentre sputava in giro per spargere il coronavirus. È finito così in cella un uomo brasiliano che dopo essere risultato positivo al Covid-19 si era messo a girovagare per la città di Planalto sputandosi sulle mani per poi sfregarle sulle maniglie esterne delle auto e in altri luoghi che potrebbero facilmente spargere la malattia.

Ma l'arresto non lo ha redento. Scarcerato, l'uomo è stato avvistato nella città di Iraì compiendo gli stessi gesti ed è stato quindi arrestato nuovamente. In seguito, è stato accompagnato in un ospedale, dove si è dovuto procedere al ricovero coatto.