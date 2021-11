Attacco sul treno in corsa: tre persone accoltellate

Attimi di terrore su un treno in viaggio tra Ratisbona a Norimberga, in Germania: una persona, per cause ancora da accertare, ha sferrato un folle attacco con un coltello, ferendo almeno tre persone, di cui due in modo grave. Come riporta la Bild, secondo quanto riferito dalla polizia locale i feriti non sarebbero in pericolo di vita, mentre la persona arrestata sarebbe un arabo di 27 anni. "Ci sono feriti", si è limitato a dichiarare un portavoce delle autorità a Bayerischer Rundfunk (Br24).

Esclusa la matrice terroristica

Gli investigatori tedeschi escludono per ora il movente terroristico nell'attacco con coltello questa mattina su un treno in viaggio da Ratisbona a Norimberga. Secondo i media tedeschi l'autore dell'attacco sarebbe mentalmente instabile. Sul treno Intercity Express (Ice), attualmente fermo nella città di Seubersdorf, viaggiavano circa 300 persone. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 nei pressi di Neumarkt, nell'Alto palatinato. Fonti di polizia assicurano che "non c'è più alcun pericolo".