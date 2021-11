Iraq, drone bomba contro il premier: illeso

Mustafa al-Kadhimi, primo ministro iracheno, è riuscito a sopravvivere ad un attentato effettuato attraverso un drone imbottito di esplosivo lanciato contro la sua residenza. Come confermato anche dal sito di Al Jazeera, la notizia è stata confermata anche dall'esercito: l'attacco contro il premier è avvenuto a Baghdad nella Green Zone della capitale, che ospita edifici governativi e ambasciate straniere ed è sottoposta a rigidi dispositivi di sicurezza.

Al-Kadhimi è uscito illeso dal tentato omicidio, ma secondo fonti della sicurezza almeno sei membri della sua scorta sono rimasti feriti. Dopo l'attentato, Al-Kadhimi ha fatto appello alla calma e alla moderazione in un post su Twitter. "Sto bene, grazie a Dio, e chiedo calma e moderazione da parte di tutti per il bene dell'Iraq", ha scritto.

È poi apparso anche alla televisione irachena, seduto dietro una scrivania e mostrandosi molto calmo. "I codardi attacchi con razzi e droni non costruiscono patrie e non costruiscono un futuro", ha detto. Nessuno ha per ora rivendicato la responsabilità dell'attacco.