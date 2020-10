L'aumento di 331 euro per i dirigenti di Palazzo Chigi

Ci sono 331,80 euro di aumento medio mensile per i dirigenti di Palazzo Chigi. È la cifra proposta dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione (Aran), che elargirà anche altri 136,80 euro in base ai risultati. Il Messaggero spiega che per i dirigenti di seconda fascia è previsto un ulteriore incremento di 657,80 euro per ridurre la forbice retributiva con la prima.

Così, dopo dieci anni di blocco della contrattazione collettiva, sono partite ieri, in videoconferenza con l'Aran, le trattative per il rinnovo del contratto 2016-2018 di circa 300 dirigenti della presidenza del Consiglio. L'obiettivo è chiudere la partita entro la fine dell'anno. Il contratto dei dirigenti e dei professionisti delle funzioni centrali, sempre relativo al triennio 2016-2018, che ha ottenuto il via libera definitiva amarzo, prevede al contrario incrementi tabellari che vanno dai 160 euro per i dirigenti di prima fascia ai 125 euro per quelli di seconda fascia, dai 150 euro per i professionisti di primo livello ai 124 per quelli di secondo livello, per un aumento mensile medio complessivo di circa 260 euro, diversificati tra le varie categorie. Chiaramente l'aumento previsto per i dirigenti di Palazzo Chigi viaggia su altre cifre dal momento che le retribuzioni di partenza sono più elevate. I dirigenti di prima fascia della presidenza del Consiglio sono 101, mentre quelli di seconda fascia ammontano a 169.L'Unadis, il sindacato dei dirigenti dello Stato, ha chiesto insieme a Cgil e Cisl di arrivare a un accordo in tempi celeri e ha insistito affinché si parta dai vantaggi già acquisiti durante il rinnovo del contratto delle funzionicentrali, sullapartecipazione sindacale e sul conferimento degli incarichi dirigenziali.