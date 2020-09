Morto in mare da eroe, il grande gesto di Aurelio Visalli: "Dobbiamo essere fieri di lui"

C'è silenzio e incredulità a Venetico, il piccolo comune del Messinese in cui viveva Aurelio Visalli, il secondo capo della capitaneria di porto che ieri ha perso la vita durante le operazioni di salvataggio di uno dei due ragazzini rimasti in balìa delle onde nel mare di Milazzo. Il 40enne abitava in contrada Beviola, insieme alla moglie e ai due figlioletti, a pochi passi dalla casa di Viviana Parisi. Due tragedie che in poco più di un mese hanno stravolto la tranquillità del piccolo paese tirrenico.

Morte Visalli, il vicesindaco: "Dobbiamo ricordare il suo atto valoroso"

Un dolore riassunto dalle parole del vicesindaco di Venetico Domenico Giusto. "Siamo veramente costernati - spiega a MessinaToday - ma nello stesso tempo è giusto ricordare l'atto valoroso compiuto da Aurelio. Nonostante il pericolo ha agito con altruismo e senso di sacrificio, io sono un militare in congedo e posso dire che in noi è innato questo istinto, è come una seconda pelle. Dobbiamo essere fieri di lui".

Un gesto valoroso sottolineato anche dal sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi. "Esprimo la mia solidarietà all’ammiraglio Giovanni Pettorino, alla Capitaneria di Milazzo ed a tutti gli 11.000 uomini e donne del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera che quotidianamente assolvono con grande dignità, professionalità e senso di responsabilità ad uno dei tanti importanti compiti resi a beneficio della comunità intera, quello del soccorso della vita umana in mare. Il sacrificio di Aurelio Visalli è esempio del grande valore con cui i militari si mettono al servizio della comunità anche in situazioni particolarmente difficili".

Ma c'è sgomento anche tra la comunità di Rometta, paese natìo di Visalli. I genitori, padre ex bancario e madre insegnante in pensione, sono molto conosciuti in paese anche se da alcuni anni si erano trasferiti nella vicina Spadafora.

Morte Aurelio Visalli, la dinamica dei fatti

In base ultime ricostruzioni, i due ragazzini, 15 e 13 anni, avrebbero raggiunto la spiaggia intorno alle 9 di ieri mattina con l'intenzione di fare il bagno. Poco dopo hanno iniziato ad avere difficoltà, uno di loro è riuscito a tornare a riva mentre l'altro è rimasto in balìa delle onde.

Aurelio Visalli non ha avuto alcun timore di gettarsi in acqua nonostante quelle onde alte e minacciose. Si è immerso tra i flutti nel tentativo di lanciare il salvagente a quel ragazzino che chiedeva aiuto. Poi un'onda più alta e potente delle altre l'ha trascinato via. "L'ho visto galleggiare con il mare che lo portava a largo - ha raccontato un testimone a MessinaToday -, l'ho intravisto per alcuni minuti con il cannocchiale e poi l'ho perso tra le onde, impossibile intervenire con le motovedette con quella tempesta". Le ricerche sono state immediate e con un notevole impiego di mezzi, fino alla tragica conclusione alle 8.30 di questa mattina nel tratto di mare antistante la spiaggia del Tono.

Il corpo dell'uomo si trova adesso all'obitorio dell'ospedale Fogliani di Milazzo. Nelle prossime ore verrà restituito ai familiari per organizzare i funerali, la magistratura infatti non avrebbe disposto l'esame autoptico.

Dalla ministra De Micheli al vicepresidente di Forza Italia Vittorio Tajani, sono in tanti a ricordare il gesto eroico di sui si è reso protagonista Aurelio. "Altruismo e coraggio - si legge in una nota della Protezione Civile - hanno guidato il gesto del Sottufficiale e drammaticamente la sua morte ci ricorda i rischi che ogni giorno affrontano gli operatori del soccorso".

Il mare in tempesta prima dell'intervento dei soccorritori, video

