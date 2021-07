"Controllate quella Panda sospetta". Ma dentro ci sono mamma e figlio, costretti a vivere in auto senza casa né lavoro

I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un'auto parcheggiata in una stazione di servizio a Fabro, in provincia di Terni. Ma quello che hanno scoperto è stata una storia commovente

La segnalazione arrivata alla polizia di Stato di Orvieto parlava di un'auto sospetta, ferma da giorni nel parcheggio dell'area di servizio Fabro est lungo l'autostrada del Sole, in provincia di Terni. Gli agenti della Stradale intervenuti sul posto hanno scoperto una storia commovente. Dentro la Fiat Panda segnalata c'erano effettivamente due persone, madre e figlio. Ed erano lì da alcuni giorni. "Ho perso il lavoro", ha raccontato la donna agli agenti. E con la perdita del lavoro la sua condizione economica è precipitata, anche a causa di una situazione famigliare piuttosto complicata, tanto da dover lasciare la casa dove viveva insieme al figlio.

Nell'auto segnalata come sospetta c'erano mamma e figlio senza casa né lavoro

L'unico posto in cui stare è diventata la piccola utilitaria. "E perché siete venuti da queste parti?", hanno chiesto ancora gli agenti. "Perché quando ero piccola - ha risposto la donna - mio padre mi portava sempre a Città della Pieve. Questi luoghi e questi ricordi mi danno un po' di sollievo con cui affrontare questa difficile situazione". Affranta e imbarazzata, la donna ha dunque ricostruito questi ultimi complicati giorni, raccontando che erano fermi in quell'area di servizio per poter utilizzare i servizi igienici e potersi almeno lavare.

Gli agenti della Stradale hanno acquistato alcuni generi alimentari e consegnato alla donna una somma di denaro per far fronte alle esigenze più immediate. "Tenete duro - hanno infine detto a madre e figlio -. Ce la farete perché siete persone perbene".