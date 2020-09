Traffico paralizzato in centro per l'auto dei vigili in divieto di sosta: multati dai loro colleghi

A Chieti un'automobile della polizia locale di Francavilla al Mare ha mandato il traffico in tilt per una buona mezz’ora. Come racconta ChietiToday, l’auto era parcheggiata alla fine di via Vicentini non solo in un tratto in cui vige il divieto di sosta, ma oltretutto occupando una parte della già stretta carreggiata.

Forse il mezzo in divieto sarebbe passato quasi inosservato se non si fosse creata una combinazione letale per la viabilità teatina.

Chieti, l’auto della polizia locale multata per divieto di sosta

Il caso ha voluto che, proprio mentre l'auto era in sosta, nella stretta via del centro storico, sia passato anche un grosso camion, che ovviamente non è riuscito a passare. Così, per circa 30 minuti, la viabilità del centro è rimasta bloccata, con le auto imbottigliate in via Vicentini e via Marco Vezio Marcello, e il caos a catena su tutte le strade limitrofe.

In tanti hanno notato la situazione, scattando una foto diventata virale sui social nel giro di pochi minuti.

Il sindaco uscente Umberto Di Primio è sceso personalmente dal palazzo municipale per cercare una soluzione. Alla fine, sia l'auto dei vigili di Francavilla, sia il conducente del camion sono stati multati dalla polizia locale teatina. Insomma, alle regole del codice della strada non sfuggono neanche i vigili urbani (e chi mancherebbe). "Un po’ di civiltà in più - ha chiosato Di Primio - avrebbe evitato la mezz’ora di caos che cittadini e automobilisti hanno dovuto subire".