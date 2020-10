L'autoscontro con i nuovi banchi a rotelle: sospesi cinque studenti

Stavolta è tutto vero, niente bufala o notizia "riciclata". Sono stati sospesi per 10 giorni cinque studenti di una classe terza dell’Alberghiero “E.Lussu” di Alghero, in provincia di Sassari. Il motivo? Non avrebbero rispettato le regole sul distanziamento sociale, utilizzando i nuovi banchi, quelli famosi con le ruote, inscenando una sorta di autoscontro.

Alghero: autoscontro coi banchi con le ruote

Nei guai sono finiti quattro ragazzi di 16 anni, che “giocavano” con i banchi, e una ragazza che avrebbe filmato la scena che ha presto fattio il giro dei social network. Come racconta oggi La Nuova Sardegna, il video della durata di circa trenta secondi è stato visto anche dal dirigente scolastico Vincenzo Scanu.

Il dirigente prima ne chiesto la cancellazione, poi ha preso la decisione di sospendere gli studenti. Doveroso evidenziare come in ogni caso la stragrande maggioranza della classe non abbia partecipato all'autoscontro né abbia incoraggiato in alcun modo gli studenti protagonisti dello spiacevole episodio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi banchi, grazie alle rotelle di cui sono dotati, permettono in teoria di poter modificare in tempo reale l’assetto della classe, creando in pochi secondi piccoli gruppi di lavoro eterogenei. Attraverso questi banchi infatti il docente può disporre la classe in maniera sempre diversa, realizzando anche nuove modalità di didattica innovativa, strutturata per gruppi di studenti. E il distanziamento è sempre garantito. Per l'autoscontro c'è il luna park, ma la tentazione sembra essere irresistibile per qualche studente.