Perché i dipendenti di Campari potranno diventare azionisti della società

Grazie ad un accordo siglato tra società e sindacati, i dipendenti di Campari potranno diventare azionisti dell'azienda per cui lavorano. È quanto prevede il piano di partecipazione azionaria che partirà lunedì 18 ottobre. L'operazione, tuttavia, sarà operativa a partire dal 1° di gennaio 2022.

Si tratta di un modello ancora raro nell'industria italiana, scrive MilanoToday: in tutto lo Stivale sono circa una decina le aziende che offrono piani di questo tipo. I lavoratori che possono partecipare al progetto sono in tutto 4mila (400 quelli della sede di Sesto San Giovanni) e nel caso in cui prendessero parte all'iniziativa avranno tutti gli onori, e gli oneri, degli azionisti. I dipendenti, infatti, acquisiranno diritti di informazione e spazi decisionali. Un esempio su tutti: potranno partecipare all'assemblea generale annuale e ai tavoli in cui si decide il futuro dell'azienda.

Massimiliano Albanese, segretario generale Fai-Cisl Lombardia, ha spiegato che è previsto anche un meccanismo che prevede la maturazione di un'azione gratuita aggiuntiva per ogni due azioni acquistate e possedute da parte di ogni dipendente che aderisce al piano. "Per noi l'avvio del progetto rappresenta un passo in avanti davvero importante - ha detto il sindacalista - anche perché oltre alla partecipazione finanziaria, i lavoratori acquisiscono specifici diritti di informazione e spazi decisionali. Infatti, essere azionista Campari, permette di partecipare all’assemblea generale annuale e di prendere decisioni congiunte sul futuro della propria azienda".

Per Giorgio Pivetta, capo delle risorse umane di Campari Group, si tratta di "un traguardo importante per la nostra azienda, poiché le nostre persone, con la loro passione e il legame speciale con il Gruppo, sono la vera chiave del successo a lungo termine del nostro business. Il piano Camparista Shares è un modo per ringraziare i Camparisti per la loro continua dedizione e un'opportunità per rafforzare ulteriormente il loro senso di appartenenza a Campari Group".