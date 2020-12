Il Babbo Natale che avrebbe contagiato 75 persone nella casa di riposo

Polemiche inevitabili in Belgio, anche se Marc Van Ranst, scienziato e virologo, dubita che il maxi-focolaio all’interno della struttura possa essere tutta responsabilità del figurante

Forse è tutta colpa di Babbo Natale. In Belgio decine di contagi in un ospizio sarebbero opera di “Babbo Natale”. Un figurante vestito da Santa Claus si sarebbe infatti rivelato un “super-diffusore” del virus, contagiando decine e decine di ospiti di quella casa di riposo nonché membri del personale sanitario.

Babbo Natale fa gli auguri agli anziani: poi scoppia il contagio

Nel Paese il virus corre, c'è uno tassi di contagio più alti d'Europa. Nella vicenda in questione un figurante travestito da Sinterklaas, ossia la versione fiammingo-olandese di Babbo Natale, ha visitato la settimana scorsa, con la simpatica compagnia dei suoi collaboratori travestiti da Zwarte Piet (“Peter il nero”, ossia uj folkloristico aiutante di Babbo Natale con la faccia annerita), una casa di riposo di Mol, in provincia di Anversa, nel cuore delle Fiandre.

Una grande festa, auguri e via dicendo. Dopo tre giorni però il Babbo Natale si è sentito male ed è risultato positivo al coronavirus, costringendo le autorità sanitarie locali a fare tamponi agli ospiti e ai dipendenti: 75 persone positive all’interno dell’ospizio di Mol, 61 anziani e a 14 dipendenti della struttura socio-assistenziale. Uno dei 75 infettati sarebbe stato già ricoverato in terapia intensiva.

Nella visita non sarebbero state rispettate le misure precauzionali anti-Covid, a partire dal distanziamento. Alcuni anziani non indossavano nemmeno la mascherina. Polemiche inevitabili, anche se Marc Van Ranst, scienziato e virologo, dubita che il maxi-contagio all’interno della Hemelrijck possa essere tutta responsabilità del figurante vestito da Babbo Natale: "Il numero di infezioni è troppo alto anche per un super-diffusore”.