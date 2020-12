Babbo Natale si dimette dopo gli insulti dei genitori: "Stava a distanza dai bimbi per il coronavirus"

Basta, non ne poteva più. Ha deciso di dimettersi dal suo incarico il Babbo Natale della città francese di Blois, contestato da alcuni abitanti perché costretto ad osservare le norme di distanziamento sociale.

Blois (Francia): Babbo Natale getta la spugna

La rinuncia è stata formalizzata sabato 12 dicembre, secondo quanto riporta oggi La Nouvelle République. In meno di una settimana, il Babbo Natale è stato contestato e apostrofato a più riprese dai passanti: non è piaciuto, ad esempio, il fatto che alcune animazioni natalizie non siano state riproposte quest'anno o lo siano state solo parzialmente proprio in virtù del rischio di contagi. Altri non hanno apprezzato il fatto che per gli stessi motivi Babbo Natale non potesse avvicinare i bambini, prenderli in braccio, mettersi in posa per le fotografie a distanza ravvicinata o distribuire caramelle. La città di Blois ha confermato le dimissioni, lamentato l'atteggiamento di alcuni dei suoi abitanti e annunciato che per quest'anno non sarebbe stato sostituito.