Il bambino che ha scritto a Conte chiedendo un'autocertificazione speciale per Babbo Natale

Al piccolo Tommaso, un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno (Monza e Brianza), è venuta l'idea (dolcissima) di un'autocertificazione speciale per Babbo Natale affinché, almeno lui, posso viaggiare per una notte nonostante il lockdown. E con l'aiuto dei genitori, ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte con la sua proposta.

Da grande sogna di fare l'elfo, Tommaso, per aiutare il mitico Babbo a preparare i doni per i bimbi del mondo. Ed è proprio per loro, che ha voluto scrivere al premier Conte: perché Babbo Natale continui a viaggiare, a dispetto del lockdown. Raggiungendo, almeno per una notte, tutti coloro che vogliono ancora sognare.

Ecco la lettera di Tommaso a Giuseppe Conte:

Caro Presidente Conte, mi chiamo Tommaso Z., abito a Cesano Maderno (MB), ho 5 anni e frequento la Scuola dell’infanzia Sant’Anna. In famiglia e a scuola seguiamo tutte le regole e le sue disposizioni. Igienizziamo sempre le manine, stiamo a distanza dalle altre persone e gli adulti mettono la mascherina. Questa mattina ho chiesto alla mamma quanti giorni mancano a Natale perché sono preoccupato per Babbo Natale. Volevo chiederLe se può fare una autocertificazione speciale per consentirgli di consegnare i doni a tutti i bambini del mondo.

So che Babbo Natale è anziano ed è pericoloso andare nelle case, ma lui è bravo e metterà sicuramente la mascherina per proteggersi. Le prometto che, oltre al lattino caldo ed ai biscotti, metterò sotto l’albero anche l’igienizzante. Le auguro buon lavoro e spero che potrà fare questa eccezione solo per lui. Aspetto la Sua risposta almeno lo posso dire ai miei amici. Grazie,

Tommaso

"Non immagino feste natalizie con baci e abbracci, cenoni e tombolate. Spero ci guadagneremo un po' di serenità e che l'economia potrà marciare a pieno regime", ha detto il presidente del Consiglio in un colloquio con il Corriere della Sera.